Что сбили в небе над Киевщиной: комментарий Воздушных сил

Украинская ПВО отработала по вражескому дрону

В Киеве и Киевской области сегодня, 23 февраля, были слышны звуки взрывов. Украинская противовоздушная оборона атаковала российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом в комментарии изданию ТСН заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Взрывы в Киевской области

Представитель Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы, которые слышали жители Киева и Киевской области.

"Это была боевая работа по враждебному разведывательному БпЛА", — отметил Юрий Игнат.

Результат атаки

Спикер ПС ВСУ пообещал предоставить информацию о том, удалось ли сбить российский дрон-разведчик, позже.

Пока результаты работы столичной противовоздушной обороны неизвестны.

Напомним, что украинские Силы обороны регулярно сбивают воздушные цели российской армии.

Так, только в течение суток, 18 февраля, Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет Су-25. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

А 17 февраля Силы обороны Украины ликвидировали шесть российских беспилотников: 5 — типа "Ланцет" и 1 — "Зал".

Фото: Воздушные силы ВСУ