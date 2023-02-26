К лету в Буче восстановят улицу Привокзальную: сколько домов капитально отремонтируют

На одной только улице в Буче восстановят более 100 домов

Привокзальную улицу Бучи полностью отстроят к концу весны. Именно по этой улице шли на Киев российские оккупационные войска в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба американской некоммерческой организации Global Empowerment Mission (GEM), которая и занимается восстановлением Бучи.

Планы восстановления Бучи

Некоммерческая организация GEM, занимающаяся ремонтом улицы Привокзальной в Буче, обещает восстановить ее уже к концу весны.

Для этого на нем капитально отремонтируют 110 домов.

Именно по этой улице шла на Киев колонна российской техники в первые дни полномасштабной войны.

Кто помогает

Реконструкция Бучи проходит в рамках программы "Надежда для Бучи".

Основными партнерами в реализации программы, кроме Бучанского объединенного территориального общества, являются ОО "Качество жизни", Pioneer, United Way и Good 360.

Среди доноров и партнеров деятельности GEM в Украине более 50 различных компаний и организаций, в частности, Goya Foods, Walmart и Home Depot.

Напомним, что Генпрокуратура уже идентифицировала около сотни оккупантов, причастных к преступлениям в Буче.

Фото: пресс-служба GEM