К лету в Буче восстановят улицу Привокзальную: сколько домов капитально отремонтируют
Привокзальную улицу Бучи полностью отстроят к концу весны. Именно по этой улице шли на Киев российские оккупационные войска в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила пресс-служба американской некоммерческой организации Global Empowerment Mission (GEM), которая и занимается восстановлением Бучи.
-
Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС
-
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
-
В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие
-
Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму
-
В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц сбежал из зоопарка
-
ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах
-
Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра
-
Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый
-
Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти
-
Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться
Планы восстановления Бучи
Некоммерческая организация GEM, занимающаяся ремонтом улицы Привокзальной в Буче, обещает восстановить ее уже к концу весны.
Для этого на нем капитально отремонтируют 110 домов.
Именно по этой улице шла на Киев колонна российской техники в первые дни полномасштабной войны.
Кто помогает
Реконструкция Бучи проходит в рамках программы "Надежда для Бучи".
Основными партнерами в реализации программы, кроме Бучанского объединенного территориального общества, являются ОО "Качество жизни", Pioneer, United Way и Good 360.
Среди доноров и партнеров деятельности GEM в Украине более 50 различных компаний и организаций, в частности, Goya Foods, Walmart и Home Depot.
Напомним, что Генпрокуратура уже идентифицировала около сотни оккупантов, причастных к преступлениям в Буче.
Фото: пресс-служба GEM