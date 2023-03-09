Вражеская атака на Киев: последствия от сбитой ракеты
В Святошинском районе столицы обломки сбитой вражеской ракеты упали на парковку у многоэтажек, есть пострадавшие, на месте работают спасатели.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
-
Из-за атаки рф школы Киевщины перешли на дистанционное обучение
-
Одесским школьникам сегодня разрешено не учиться
-
СБУ поймала предателей, шпионивших за руководителями киевских военкоматов
-
Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф
-
Кейт Миддлтон примерила военную форму: куда отправилась в ней принцесса под снегопадом
-
Мошенники от имени "Новой Почты" раздают украинцам денежную помощь: как не попасть на крючок
-
В Одессе из-за отсутствия напряжения остановился электротранспорт
-
Полиция показала фото последствий ракетного удара по Киеву
-
Медведев прокомментировал версии СМИ о взрывах на газопроводах рф
-
В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений
Что известно
В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.
В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе со стражами порядка составляют акты о повреждениях.
Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Такой работают военные, осматривающие территорию.
"Был дым, сработала сигнализация. Начался пожар, вышли соседи и вытащили огнетушители из машин, начали тушить. Приехали скорая и пожарные", - рассказал местный житель.
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице.