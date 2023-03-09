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Вражеская атака на Киев: последствия от сбитой ракеты

9 марта 2023 10:40
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Что известно о ситуации в районах Киева
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Святошинском районе столицы обломки сбитой вражеской ракеты упали на парковку у многоэтажек, есть пострадавшие, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Что известно

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе со стражами порядка составляют акты о повреждениях.

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Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Такой работают военные, осматривающие территорию.

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"Был дым, сработала сигнализация. Начался пожар, вышли соседи и вытащили огнетушители из машин, начали тушить. Приехали скорая и пожарные", - рассказал местный житель.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице.

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