Вражеская атака на Киев: последствия от сбитой ракеты

Что известно о ситуации в районах Киева

В Святошинском районе столицы обломки сбитой вражеской ракеты упали на парковку у многоэтажек, есть пострадавшие, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Что известно

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе со стражами порядка составляют акты о повреждениях.

Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Такой работают военные, осматривающие территорию.

"Был дым, сработала сигнализация. Начался пожар, вышли соседи и вытащили огнетушители из машин, начали тушить. Приехали скорая и пожарные", - рассказал местный житель.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице.