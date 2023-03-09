В центре Киеве продают роскошную квартиру с холодильниками для сигар и вин

Продажа квартир в Киеве

В интернете размещено объявление о продаже роскошной квартиры на Печерске, в Киеве. Квартира пятикомнатная, имеет общую площадь 390 квадратных метров и продается за 5,88 миллиона долларов, что составляет примерно 220 миллионов гривен.

Соответствующее объявление размещено на ресурсе DOM.RIA

Продажа квартиры

Стены квартиры выполнены из кирпича, а отопление является централизованным. Кроме того, квартира имеет панели из натурального дерева. Планировка квартиры рациональная, включая гостиную, столовую, кухню, три спальни со своими ванными комнатами, кабинет, гостевой туалет, серверную комнату и балкон. Ремонт квартиры был произведен по индивидуальному заказу.

Квартира также оборудована системой "Умный дом", системой увлажнения воздуха и встроенными холодильниками для сигар и вин. Комплекс, в котором находится квартира, включает в себя подземный автопаркинг на 299 мест, SPA-зону с бассейном длиной 25 метров и детским бассейном, а также современный фитнес-центр.

Эта роскошная квартира может заинтересовать покупателей, которые ищут роскошное жилье с хорошими условиями и удобствами. Стоимость квартиры является очень высокой, и может быть недоступной для многих людей. Однако эта квартира представляет собой некую инвестицию в недвижимость, которая может привлечь внимание любителей роскоши и комфорта.

Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.

Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".