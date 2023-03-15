На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан
В Киевской области саперные подразделения будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому на севере Киева, возможно, будут слышны взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
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Взрывы на севере Киева
Военная администрация столицы предупредила жителей северных районов Киева о том, что сегодня, 15 марта, днем они могут услышать звуки взрывов.
"Это будут работать наши саперы", — заверили в КМВА.
Что и где будет взрываться
Саперные подразделения на территории Киевской области будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после весенней оккупации и последующих обстрелов.
Саперы будут работать на территории Вышгородского района Киевской области. Так что звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься до пригородов Киева и северных районов столицы.
Напомним, что саперы до сих пор продолжают разминировать территорию Киевской области и ликвидировать оставленные российскими оккупантами боеприпасы. Так, в прошлый раз взрывы в Киеве были слышны 10 марта.
Фото: УНИАН