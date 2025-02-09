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Мощные взрывы прогремели в Киеве — что известно

9 февраля 2025 22:15
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Киеве 9 февраля — что известно об атаке на столицу
Дым от взрыва в городе. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 9 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. Жителей столицы предупреждали об опасности — россияне выпустили БпЛА.

О работе ПВО сообщила Киевская ОВА в Telegram.

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Взрывы в Киеве 9 февраля

Россияне атакуют Украину "шахедами". По информации Киевской ОВА, в регионе работает противовоздушная оборона. В столице прогремели взрывы.

Вибухи в Києві 9 лютого
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

Перед тем в ПС ВСУ также сообщали об опасности. Жителей многих регионов предостерегли из-за атаки беспилотниками.

Вибухи в Києві 9 лютого
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 9 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 февраля россияне атаковали украинские города ударными беспилотниками. По Украине выпустили 151 "шахед".

Также в воскресенье, 9 февраля, оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела пострадали пять человек.

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