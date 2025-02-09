Взрывы в Киеве 9 февраля — что известно об атаке на столицу

Мощные взрывы прогремели в Киеве — что известно
Вечером 9 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. Жителей столицы предупреждали об опасности — россияне выпустили БпЛА.
О работе ПВО сообщила Киевская ОВА в Telegram.
Взрывы в Киеве 9 февраля
Россияне атакуют Украину "шахедами". По информации Киевской ОВА, в регионе работает противовоздушная оборона. В столице прогремели взрывы.
Перед тем в ПС ВСУ также сообщали об опасности. Жителей многих регионов предостерегли из-за атаки беспилотниками.
Сейчас воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 9 февраля россияне атаковали украинские города ударными беспилотниками. По Украине выпустили 151 "шахед".
Также в воскресенье, 9 февраля, оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела пострадали пять человек.
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