Взрывы в Киевской области ночью 16 июля — подробности атаки

Мощные взрывы в Киевской области — атака "шахедов" на север
Взрывы в Киевской области сейчас 16 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде северных областей.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области ночью 16 июля
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в администрации.
В ОВА призвали находиться в укрытиях и не фиксировать работу украинских защитников.
На севере продолжается воздушная тревога, в частности в таких областях:
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Харьковской.
Воздушные силы предупреждали о возможной работе ПВО в Житомирской области.
Ночная атака РФ на Украину 16 июля
Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога из-за "шахедов" над областями. Воздушные силы также предупреждали об опасности в Киеве.
Кроме того, мощные взрывы раздавались в Днепре в ночь на 16 июля. В области объявляли воздушную тревогу, военные предупреждали о движении ударных дронов в сторону города.
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