Взрывы в Киевской области ночью 16 июля — подробности атаки

Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Киевской области сейчас 16 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде северных областей.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в администрации.

В ОВА призвали находиться в укрытиях и не фиксировать работу украинских защитников.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киевская областная военная администрация"

На севере продолжается воздушная тревога, в частности в таких областях:

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали о возможной работе ПВО в Житомирской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Ночная атака РФ на Украину 16 июля

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога из-за "шахедов" над областями. Воздушные силы также предупреждали об опасности в Киеве.

Кроме того, мощные взрывы раздавались в Днепре в ночь на 16 июля. В области объявляли воздушную тревогу, военные предупреждали о движении ударных дронов в сторону города.