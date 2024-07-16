Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Мощные взрывы в Киевской области — атака "шахедов" на север arrow

Мощные взрывы в Киевской области — атака "шахедов" на север

16 июля 2024 03:06
обновлено: 03:48
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области ночью 16 июля — подробности атаки
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: Reuters
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 16 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде северных областей.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области ночью 16 июля

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в администрации.

В ОВА призвали находиться в укрытиях и не фиксировать работу украинских защитников.

Взрывы в Киевской области сегодня, 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киевская областная военная администрация"

На севере продолжается воздушная тревога, в частности в таких областях:

  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Харьковской.
Воздушная тревога сегодня, 16 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали о возможной работе ПВО в Житомирской области.

Воздушная тревога сегодня, 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Ночная атака РФ на Украину 16 июля

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога из-за "шахедов" над областями. Воздушные силы также предупреждали об опасности в Киеве.

Кроме того, мощные взрывы раздавались в Днепре в ночь на 16 июля. В области объявляли воздушную тревогу, военные предупреждали о движении ударных дронов в сторону города.

беспилотники Киевская область обстрелы оккупанты ПВО опасность война в Украине війна атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля