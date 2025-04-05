Враг атакует столицу Украины

Воздушная тревога в Киеве — какая ситуация в столице
5 апреля 2025 01:37
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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГГА.
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Что известно на данный момент
Сообщается. что Киев атакует ударная группа дронов-камикадзе российских оккупантов.
Предварительно зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, недалеко от границы города.
Информация уточняется...
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