Враг атакует столицу Украины

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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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Что известно на данный момент

Объявление о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Сообщается. что Киев атакует ударная группа дронов-камикадзе российских оккупантов.

Предварительно зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, недалеко от границы города.

Информация уточняется...