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Воздушная тревога в Киеве — какая ситуация в столице

5 апреля 2025 01:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Враг атакует столицу Украины
Срочная новость
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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Объявление о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Сообщается. что Киев атакует ударная группа дронов-камикадзе российских оккупантов.

Предварительно зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, недалеко от границы города.

Информация уточняется...

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