Из-за риска применения ракет российскими оккупантами в Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице
В столице Украины местные власти объявили воздушную тревогу. Жителей Киева призывают направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что грозит Киеву
По данным КГВА, зафиксирована опасность применения ракет российскими оккупантами.
На 00:43 воздушная тревога в Киеве уже отменена.
Воздушные тревоги в Украине
По сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, несмотря на отмену воздушной тревоги в столице Киевской области расслабляться не стоит - она в красной зоне опасности. Также под угрозой Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.
Напомним, поздно вечером 13 августа прогремели взрывы на Киевщине. ПВО работала по вражеским БпЛА.
Также мы сообщали, что ночью 14 августа тревога охватила многие регионы Украины. В частности, под угрозой баллистического удара оказались Киевщина и столица.
