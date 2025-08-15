Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 00:33
Из-за риска применения ракет российскими оккупантами в Киеве объявили воздушную тревогу
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины местные власти объявили воздушную тревогу. Жителей Киева призывают направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Реклама
Читайте также:

Что грозит Киеву

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице - фото 1
Сообщение КГВА о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

По данным КГВА, зафиксирована опасность применения ракет российскими оккупантами.

На 00:43 воздушная тревога в Киеве уже отменена.

Воздушные тревоги в Украине

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице - фото 2
Карта воздушной опасности. Фото: Скриншот

По сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, несмотря на отмену воздушной тревоги в столице Киевской области расслабляться не стоит - она в красной зоне опасности. Также под угрозой Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.

Напомним, поздно вечером 13 августа прогремели взрывы на Киевщине. ПВО работала по вражеским БпЛА.

Также мы сообщали, что ночью 14 августа тревога охватила многие регионы Украины. В частности, под угрозой баллистического удара оказались Киевщина и столица.

Киев ПВО воздушная тревога война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации