Из-за риска применения ракет российскими оккупантами в Киеве объявили воздушную тревогу

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины местные власти объявили воздушную тревогу. Жителей Киева призывают направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Сообщение КГВА о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

По данным КГВА, зафиксирована опасность применения ракет российскими оккупантами.

На 00:43 воздушная тревога в Киеве уже отменена.

Воздушные тревоги в Украине

Карта воздушной опасности. Фото: Скриншот

По сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, несмотря на отмену воздушной тревоги в столице Киевской области расслабляться не стоит - она в красной зоне опасности. Также под угрозой Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.

Напомним, поздно вечером 13 августа прогремели взрывы на Киевщине. ПВО работала по вражеским БпЛА.

Также мы сообщали, что ночью 14 августа тревога охватила многие регионы Украины. В частности, под угрозой баллистического удара оказались Киевщина и столица.