Киев атакуют дроны-камикадзе РФ

Воздушная тревога в Киеве — враг атакует столицу Украины
В столице Украины в этот момент объявлена воздушная тревога. Местные власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.
Об этом сообщает КОВА.
Что грозит Киеву
Согласно сообщению, Киев атакуют вражеские дроны-камикадзе. К уничтожению беспилотников российских оккупантов привлечены силы ПВО Украины.
Ситуация с тревогами в Украине
По сообщению мониторингового ресурса Ukrainealarm, на 01:33 россияне атакуют дронами не только Киевскую, но и сумскую, харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.
Напомним, ночью 17 мая объявили воздушную тревогу на Киевщине. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.
Также мы сообщали, что в течение суток 15 мая россияне нанесли удары по четырем населенным пунктам Харьковщины. Получила ранения 88-летняя женщина.
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