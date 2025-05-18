Киев атакуют дроны-камикадзе РФ

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины в этот момент объявлена воздушная тревога. Местные власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КОВА.

Реклама

Читайте также:

Что грозит Киеву

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, Киев атакуют вражеские дроны-камикадзе. К уничтожению беспилотников российских оккупантов привлечены силы ПВО Украины.

Ситуация с тревогами в Украине

Карта атак российских оккупантов. Фото: Скриншот

По сообщению мониторингового ресурса Ukrainealarm, на 01:33 россияне атакуют дронами не только Киевскую, но и сумскую, харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.

Напомним, ночью 17 мая объявили воздушную тревогу на Киевщине. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что в течение суток 15 мая россияне нанесли удары по четырем населенным пунктам Харьковщины. Получила ранения 88-летняя женщина.