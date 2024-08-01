Повторная воздушная тревога в Киеве и области сейчас 1 августа - какая угроза

Повторная тревога в Киеве и области — где обнаружили ударных дрон
1 августа 2024 03:54
обновлено: 04:07
Запуск ракеты ПВО. Фото: AFP
Воздушная тревога в Киеве и Киевской области 1 августа объявлена повторно сразу после отбоя угрозы ударных беспилотников. Ранее в регионе раздавались взрывы - работали силы противовоздушной обороны по "шахеду".
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушные силы предупредили жителей Киевской области об угрозе ударных беспилотников.
Сразу после оглашения отбоя угрозы в Киеве и области объявили повторно воздушную тревогу.
Местные паблики сообщили, что один ударный дрон заблудился вблизи столицы.
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