Повторная воздушная тревога в Киеве и области сейчас 1 августа - какая угроза

Запуск ракеты ПВО. Фото: AFP

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области 1 августа объявлена повторно сразу после отбоя угрозы ударных беспилотников. Ранее в регионе раздавались взрывы - работали силы противовоздушной обороны по "шахеду".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы предупредили жителей Киевской области об угрозе ударных беспилотников.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Сразу после оглашения отбоя угрозы в Киеве и области объявили повторно воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Местные паблики сообщили, что один ударный дрон заблудился вблизи столицы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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