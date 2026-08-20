Очередной удар по Голосеевскому району: есть погибший, ухудшилось качество воздуха

Тушение пожара в Голосеевском районе после повторной атаки. Фото: ГСЧС

В результате падения обломков российского беспилотника в Голосеевском районе Киева возник пожар ещё в одном месте — на территории нежилой застройки. Во время тушения пожара и разборки конструкций спасатели обнаружили тело одного погибшего. Кроме того, из-за сильного задымления в этой части города зафиксировали резкое ухудшение состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление киевского городского головы Виталия Кличко.

Повторная атака на Голосеевский район

На территории нежилой застройки после падения обломков российского беспилотника возник пожар. Экстренные службы сначала обнаружили одного раненого, позже стало известно, что на территории нежилой застройки в Голосеевском районе обнаружили одного погибшего.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

"Один погибший на территории нежилой застройки в Голосеевском районе, где тушат пожар, возникший в результате вражеской атаки", — написал Виталий Кличко.

Из-за сильного задымления зафиксировано резкое ухудшение качества атмосферного воздуха. Местных жителей призывают закрыть окна и ограничить длительное пребывание на улице из-за высокой концентрации продуктов горения и угарного газа.

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Рост числа жертв в Киеве

В ходе разбора завалов число погибших в Соломенском районе Киева в результате российской атаки возросло до 11. Об этом сообщил глава Соломенской РГА Сергей Мовенко.

Таким образом, общее число жертв в Киеве в результате сегодняшних атак достигло 17 человек.

Как ранее писали Новини.LIVE, 20 августа россияне впервые нанесли удар по Голосеевскому району Киева. В результате обстрела возник пожар в бизнес-центре, во время работы на месте происшествия спасатели обнаружили тело одного погибшего. Также известно о двух пострадавших.

В целом атака на Киев в ночь на 20 августа стала одной из самых масштабных за последнее время. Российские войска применили ракеты различных типов, а также 168 беспилотников.