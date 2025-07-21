Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Пожары, погибший и пострадавшие — фото последствий атаки на Киев

Пожары, погибший и пострадавшие — фото последствий атаки на Киев

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 05:34
Ночной обстрел Киева 21 июля 2025 года — какие последствия
Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Киева один человек погиб. На местах атаки вспыхнули пожары. Есть травмированные.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

Последствия ночной атаки на Киев

В Дарницком районе загорелись крыши жилого дома и двух нежилых зданиях. Вспыхнул пожар в супермаркете. Погиб человек. Одного пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями.

Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года

В Днепровском районе горят МАФы и помещение детского сада.

В Шевченковском районе произошел пожар на втором и третьем этажах жилого дома и возникло задымление на открытой территории. Получил повреждения вход в станцию метро "Лукьяновская". Один человек пострадал — ему оказали помощь на месте.

Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года

В Оболонском районе возник пожар в незаселенном коттеджном комплексе. Пострадавших нет.

В Соломенском районе зафиксировали падение обломков. На территории складских помещений вспыхнул пожар.

Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года
Последствия ночной атаки на Киев 21 июля 2025 года

Напомним, ночью 21 июля в Киеве прогремели взрывы. Загорелась крыша здания.

Также мы сообщали о ряде взрывов в Харькове. Город оказался под атакой ударных БпЛА.

Киев обстрелы беспилотник погибшие БпЛА пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации