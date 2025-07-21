Ночной обстрел Киева 21 июля 2025 года — какие последствия

Пожары, погибший и пострадавшие — фото последствий атаки на Киев
В результате ночного обстрела Киева один человек погиб. На местах атаки вспыхнули пожары. Есть травмированные.
Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.
Последствия ночной атаки на Киев
В Дарницком районе загорелись крыши жилого дома и двух нежилых зданиях. Вспыхнул пожар в супермаркете. Погиб человек. Одного пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями.
В Днепровском районе горят МАФы и помещение детского сада.
В Шевченковском районе произошел пожар на втором и третьем этажах жилого дома и возникло задымление на открытой территории. Получил повреждения вход в станцию метро "Лукьяновская". Один человек пострадал — ему оказали помощь на месте.
В Оболонском районе возник пожар в незаселенном коттеджном комплексе. Пострадавших нет.
В Соломенском районе зафиксировали падение обломков. На территории складских помещений вспыхнул пожар.
Напомним, ночью 21 июля в Киеве прогремели взрывы. Загорелась крыша здания.
Также мы сообщали о ряде взрывов в Харькове. Город оказался под атакой ударных БпЛА.
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