Ночной обстрел Киева 21 июля 2025 года — какие последствия

Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Киева один человек погиб. На местах атаки вспыхнули пожары. Есть травмированные.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

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