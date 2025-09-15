Прокуратура требует от Кличко освободить берега рек и парки от незаконных ресторанов

Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киевская прокуратура обратилась к мэру столицы Виталию Кличко. Она требует освободить парки и берега рек в Киеве от незаконных ресторанов и развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 15 сентября.

"Столичные парки, территории природно-заповедного фонда и берега рек должны быть освобождены от незаконных ресторанов и развлекательных заведений", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что законодательство Украины запрещает размещение любых коммерческих зданий и сооружений на территориях природно-заповедного фонда и на побережьях рек.

"Эти территории должны быть общедоступными для всех граждан и не могут передаваться в частную собственность или пользование. Выявлять такие нарушения и реагировать на них должна столичная власть, поскольку они принадлежат именно ей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых парках или на берегах рек предприниматели без разрешительных документов, в нарушение законодательства, построили капитальные здания, частично огородили самозахваченные земельные участки и осуществляют там предпринимательскую деятельность. При этом доступ другим гражданам к этим территориям незаконно ограничен.

"Киевская городская прокуратура направила официальное письмо Киевскому городскому голове — Председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко о необходимости принятия мер по охране окружающей природной среды, обеспечения надлежащего содержания территорий и объектов, имеющих экологическую ценность", — добавили правоохранители.

