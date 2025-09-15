Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Прокуратура призвала Кличко снести незаконные рестораны в парках

Прокуратура призвала Кличко снести незаконные рестораны в парках

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:53
Прокуратура требует от Кличко освободить берега рек и парки от незаконных ресторанов
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киевская прокуратура обратилась к мэру столицы Виталию Кличко. Она требует освободить парки и берега рек в Киеве от незаконных ресторанов и развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 15 сентября.

Реклама
Читайте также:

Освободить парки и берега рек Киева от ресторанов — прокуратура объяснила требование

"Столичные парки, территории природно-заповедного фонда и берега рек должны быть освобождены от незаконных ресторанов и развлекательных заведений", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что законодательство Украины запрещает размещение любых коммерческих зданий и сооружений на территориях природно-заповедного фонда и на побережьях рек.

"Эти территории должны быть общедоступными для всех граждан и не могут передаваться в частную собственность или пользование. Выявлять такие нарушения и реагировать на них должна столичная власть, поскольку они принадлежат именно ей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых парках или на берегах рек предприниматели без разрешительных документов, в нарушение законодательства, построили капитальные здания, частично огородили самозахваченные земельные участки и осуществляют там предпринимательскую деятельность. При этом доступ другим гражданам к этим территориям незаконно ограничен.

"Киевская городская прокуратура направила официальное письмо Киевскому городскому голове  Председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко о необходимости принятия мер по охране окружающей природной среды, обеспечения надлежащего содержания территорий и объектов, имеющих экологическую ценность", — добавили правоохранители.

Напомним, ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, почему рестораны разделяют чеки.

Также мы писали, что в одном из ресторанов Одессы 11 блюд и напитки обошлись компании в 15 тысяч гривен.

Киев реки прокуратура парки рестораны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации