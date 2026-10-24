РФ нанесла удар по дому в Киеве: есть пострадавшие
Ночью в субботу, 24 октября, армия РФ атаковала Оболонский район Киева. Под ударом оказался частный жилой дом. Пострадали два человека.
Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Киева ночью 24 октября
Воздушная тревога в столице длилась с 01:47 до 02:03 и с 03:41 до 04:32. В период с 03:44 до 04:21 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о БпЛА, которые направлялись на Троещину, Русановку, Оболонь, Лесной массив, ДВРЗ, Бортничи, Соломенку, Приорку, Нивки, Выдубичи, Печерск, Сирец, Беличи, Отрадный, Дарницкий массив и Чоколовку. В 03:57 военные сообщили, что над столицей находятся реактивные беспилотники, и призвали граждан находиться в укрытиях.
Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 22 октября подвергся российскому удару "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. В гипермаркет попала баллистическая ракета. В результате атаки также загорелись торговый центр "Ритейл Парк" и грузовое отделение почты.
Ранее Новини.LIVE писал, что в Печерском районе Киева 22 октября от атаки РФ пострадало медицинское учреждение. В помещениях выбило остекление окон. Кроме того, получила повреждения машина, которая стояла возле здания.