Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ нанесла удар по дому в Киеве: есть пострадавшие

РФ нанесла удар по дому в Киеве: есть пострадавшие

Ua ru
24 октября 2026 06:36
В ночь на 24 октября 2026 года Россия обстреляла Оболонский район Киева facebook.com/DSNSKyiv
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKyiv

Ночью в субботу, 24 октября, армия РФ атаковала Оболонский район Киева. Под ударом оказался частный жилой дом. Пострадали два человека.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

Реклама
РФ ночью 24 октября 2026 года обстреляла Киев
Скриншот сообщения t.me/VA_Kyiv

Что известно об обстреле Киева ночью 24 октября 

Воздушная тревога в столице длилась с 01:47 до 02:03 и с 03:41 до 04:32. В период с 03:44 до 04:21 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о БпЛА, которые направлялись на Троещину, Русановку, Оболонь, Лесной массив, ДВРЗ, Бортничи, Соломенку, Приорку, Нивки, Выдубичи, Печерск, Сирец, Беличи, Отрадный, Дарницкий массив и Чоколовку. В 03:57 военные сообщили, что над столицей находятся реактивные беспилотники, и призвали граждан находиться в укрытиях.

Ночью 24 октября 2026 года РФ атаковала Киев беспилотниками
Скриншот сообщений t.me/kpszsu

Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 22 октября подвергся российскому удару "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. В гипермаркет попала баллистическая ракета. В результате атаки также загорелись торговый центр "Ритейл Парк" и грузовое отделение почты.

Ранее Новини.LIVE писал, что в Печерском районе Киева 22 октября от атаки РФ пострадало медицинское учреждение. В помещениях выбило остекление окон. Кроме того, получила повреждения машина, которая стояла возле здания.

Читайте также:
КГГА обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации