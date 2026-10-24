Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKyiv

Ночью в субботу, 24 октября, армия РФ атаковала Оболонский район Киева. Под ударом оказался частный жилой дом. Пострадали два человека.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/VA_Kyiv

Что известно об обстреле Киева ночью 24 октября

Воздушная тревога в столице длилась с 01:47 до 02:03 и с 03:41 до 04:32. В период с 03:44 до 04:21 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о БпЛА, которые направлялись на Троещину, Русановку, Оболонь, Лесной массив, ДВРЗ, Бортничи, Соломенку, Приорку, Нивки, Выдубичи, Печерск, Сирец, Беличи, Отрадный, Дарницкий массив и Чоколовку. В 03:57 военные сообщили, что над столицей находятся реактивные беспилотники, и призвали граждан находиться в укрытиях.

Скриншот сообщений t.me/kpszsu

Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 22 октября подвергся российскому удару "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. В гипермаркет попала баллистическая ракета. В результате атаки также загорелись торговый центр "Ритейл Парк" и грузовое отделение почты.

Ранее Новини.LIVE писал, что в Печерском районе Киева 22 октября от атаки РФ пострадало медицинское учреждение. В помещениях выбило остекление окон. Кроме того, получила повреждения машина, которая стояла возле здания.