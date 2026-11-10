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Главная Киев РФ обстреляла соцучреждение на Киевщине: есть раненые

РФ обстреляла соцучреждение на Киевщине: есть раненые

Ua ru
10 ноября 2026 00:14
Вечером 9 ноября 2026 года РФ обстреляла соцучреждение в Переяславе
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: facebook.com/MNSKOB

Поздно вечером в понедельник, 9 ноября, российские военные нанесли удар по Переяславу в Киевской области. Под обстрел попал дом коммунальной собственности — учреждение, в котором проживают люди, нуждающиеся в социальной поддержке и уходе. Двое людей получили ранения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Поздно вечером 9 ноября РФ атаковала Переяслав на Киевщине
Скриншот сообщения t.me/tkachenkotymur

Последствия обстрела Переяслава вечером 9 ноября

Раненых доставили в больницу. Всех людей, которые в момент атаки находились в учреждении, эвакуировали. Здание учреждения частично разрушилось.

На месте атаки работают медики, спасатели и правоохранители.

"Важно, чтобы сейчас каждый из них (жителей социального учреждения, — Ред.) был в безопасности и получил необходимую поддержку... Координируем все необходимые действия, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасное размещение", — отметил глава ОВА.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что 9 ноября армия РФ обстреляла Вышгородский район Киевской области. Погибла 82-летняя женщина, еще двое людей получили травмы. Разрушились двухэтажный дом и гараж.

Также Новини.LIVE писал о последствиях российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября. В Соломенском районе пострадали люди, в том числе 14-летний подросток. Возле пятиэтажного дома образовалась воронка.

Киевская область обстрелы война в Украине Тимур Ткаченко пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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