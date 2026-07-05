Родина-мать в Киеве сияла цветами флага США: видео и фото
В Киеве в День независимости Соединенных Штатов Америки, 4 июля, монумент Родина-мать подсветили цветами американского флага. Кроме того, засиял железнодорожный вокзал. Таким образом, Украина поздравила США с 250-й годовщиной независимости.
Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, передает Новини.LIVE.
Годовщина независимости США
"4 июля мы подсветили киевский памятник "Родина-мать" в цветах флага США, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости Америки. Сегодня в мире нет более значимого места для празднования свободы, чем Киев", — отметил Гундер.
По его словам, монумент является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей. Гундер заявил, что Киев и Украина стоят, а американский бизнес стоит вместе с украинцами.
"От Киева до Вашингтона послание ясно: свобода нас объединяет, мужество определяет нас, а партнерство делает нас сильнее", — подчеркнул он.
Кроме того, в Киеве железнодорожный вокзал подсвечивали в цветах американского флага.
Как сообщали Новини.LIVE, 4 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его и американский народ с Днем независимости.
Кроме того, Зеленский поблагодарил американцев за поддержку Украины в борьбе против агрессии России. По его словам, лидерство США и помощь в сфере безопасности важны для защиты свободы и мира.
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