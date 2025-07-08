Вибухи у Київській області 8 липня — чим атакували росіяни

Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Київській області зараз, 8 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на Київщині

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) закликали киян перебувати в укриттях.

Повідомлення КМДА у Telegram

Тим часом Повітряні сили ЗСУ у Telegram повідомили про безпілотники у низці областей України та зліт МіГ-31К

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ), — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше ми писали, що вибухи ввечері 8 липня пролунали у Запорізькій області.

Також ми повідомляли про атаку російських безпілотників на місто Миколаїв.