Квартира Тараса Тополи и Alyosha разрушена в результате обстрела Киева

Тарас Тополя. Фото: УНИАН

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его с женой Еленой Тополией (певицей Alyosha) дом подвергся серьезным разрушениям в результате ракетного обстрела Киева.

Об этом Тарас Тополя сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, ударной волной в квартире сорвало бронированные двери с петель, внутри все уничтожено, частично обвалились и стены.

Повреждена квартира Тараса и Елены Тополи. Фото: Тарас Тополя/facebook.com/taras.topolya

Несмотря на это, семья уцелела - обстоятельства сложились так, что под атакой оказался дом напротив - там было прямое попадание ракеты.

Поврежденное жилье Тараса Тополи. Фото: Тарас Тополя/facebook.com/taras.topolya

Он выразил соболезнования семьям погибших, назвав трагедию "адской лотереей".

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег.

Спасибо...В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея", — написал Тарас Тополя.

Напомним, в ГСЧС прокомментировали информацию о погибших в результате атаки России по Киеву. Там отметили, что окончательное количество пока неизвестно.

Между тем в Шевченковском районе в результате попадания ракеты обвалилась частично пятиэтажка. Там продолжаются поисково-спасательные работы.