Квартира Тараса Тополи и Alyosha разрушена в результате обстрела Киева

Российская ракета повредила жилье артистов Елены и Тараса Тополи
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его с женой Еленой Тополией (певицей Alyosha) дом подвергся серьезным разрушениям в результате ракетного обстрела Киева.
Об этом Тарас Тополя сообщил на своей странице в Facebook.
Взрыв был такой силы, что бронированные двери вырвало с петель
По его словам, ударной волной в квартире сорвало бронированные двери с петель, внутри все уничтожено, частично обвалились и стены.
Несмотря на это, семья уцелела - обстоятельства сложились так, что под атакой оказался дом напротив - там было прямое попадание ракеты.
Он выразил соболезнования семьям погибших, назвав трагедию "адской лотереей".
"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег.
Спасибо...В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея", — написал Тарас Тополя.
Напомним, в ГСЧС прокомментировали информацию о погибших в результате атаки России по Киеву. Там отметили, что окончательное количество пока неизвестно.
Между тем в Шевченковском районе в результате попадания ракеты обвалилась частично пятиэтажка. Там продолжаются поисково-спасательные работы.
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