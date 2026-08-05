Россия атаковала Киев баллистикой: слышны взрывы в городе
В ночь со вторника на среду, 5 августа, российские войска снова обстреляли Киев ракетами. С разных сторон на столицу Украины летела баллистика и цирконы. В нескольких районах города прозвучали взрывы.
Вскоре после полуночи россияне выпустили по Киеву больше десятка ракет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Согласно сообщению официальных источников, ракетная атака на Киев производится из нескольких областей сразу. За считанные минуты после объявления тревоги в столице прозвучало несколько взрывов. Цели летят на город с нескольких сторон.
Горожан просят не покидать укрытия, атака продолжается, фиксируются новые цели в воздушном пространстве.
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