Россия нанесла удар кассетными боеприпасами по "Новой почте" в Киеве

Пожарный тушит пламя в Киеве после атаки РФ 5 августа. Фото: ГСЧС Киева

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Ночной удар российских войск по Киеву и области 5 августа был нанесен с использованием кассетных боеприпасов. В частности, они полностью уничтожили сортировочный терминал компании «Новая почта» в столице, унеся жизни трёх человек.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Новини.LIVE.

Россия уничтожила сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве

Жертвами обстрела стали трое мужчин: двое водителей компании-партнера и один работник подрядной организации. Травмы различной степени тяжести получили еще восемь человек.

Представители компании заявили, что постоянно поддерживают связь с семьями пострадавших и оказывают всю необходимую поддержку.

Сообщение компании о последствиях обстрела. Фото: скриншот

В результате прямого попадания и детонации кассетных боеприпасов киевский сортировочный центр был полностью разрушен. В настоящее время профильные специалисты подсчитывают убытки и оценивают масштабы разрушений на площадке.

Всем клиентам, чьи посылки пострадали или сгорели во время удара, пообещали полностью возместить заявленную стоимость отправлений.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в результате масштабной ночной комбинированной атаки врага с применением большого количества баллистических и противокорабельных ракет, а также более сотни БпЛА, по состоянию на утро силы ПВО сбили и подавили 98 дронов. Впрочем, украинским защитникам не удалось сбить ни одной ракеты.

По последним данным, в результате попаданий погибли как минимум 17 гражданских лиц, а 44 человека получили ранения. В частности, во время массированного обстрела были разрушены логистические и производственные мощности компании "Эпицентр" в Киеве и Калиновке, в связи с чем предприятие объявило о приостановке производства керамической плитки и ряде серьезных изменений в своей работе.