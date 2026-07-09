Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Троещине: фото
В Деснянском районе Киева показали последствия российского удара по многоэтажному дому, в который попал ударный беспилотник. В результате удара сгорел офис детского журнала, а взрывная волна повредила квартиры и автомобили.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.
Российская атака на Троещину
Российский удар пришелся на 25-этажный жилой дом на улице Закревского. После попадания беспилотника на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар.
Наибольшие разрушения понес офис детского журнала "Ясное Солнышко". Огонь почти полностью уничтожил помещение — сгорели техника, мебель и печатная продукция.
В квартирах на нижних этажах взрывная волна выбила окна. Также осколки стекла и бетона повредили автомобили, припаркованные возле дома.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Новини.LIVE сообщали, что днем 8 июля российские войска нанесли удар по Киеву с помощью беспилотников. Пострадал Деснянский район, в результате атаки в столице погибли три человека.
Новини.LIVE писали, что, по словам мэра, после попадания на верхних этажах вспыхнул пожар. Во время обследования здания спасатели эвакуировали раненого ребенка и передали его медикам.
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