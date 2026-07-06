Россия во второй раз атаковала офис журналистов "5 канала" в Киеве

Разбитое стекло и повреждения в студии. Фото: 5 канал

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинское СМИ "5 канал" вынуждено перевести своё вещание исключительно в цифровой формат на платформе YouTube из-за масштабных разрушений офиса в Киеве. Журналисты попали под российскую атаку в ночь на 6 июля. Российские снаряды во второй раз повредили студию и оборудование телекомпании, однако никто из команды не пострадал.

Об этом сообщили журналисты "5 канала", передает Новини.LIVE.

Офис "5 канала" во второй раз пострадал от российских атак

В настоящее время творческий коллектив медиа вынужден изменить привычный формат общения со зрителями и продолжит работу только через стриминг на YouTube. Причиной вынужденной паузы в телеэфире стали серьезные повреждения основных технических узлов, обеспечивавших процесс производства информационного контента.

Разрушения в офисе. Фото: 5 канал

"В результате очередной российской атаки на столицу разрушениям подверглись помещения независимого СМИ. В результате российского обстрела Киева во второй раз был поврежден офис «5 канала». Вражеский удар нанес существенный материальный ущерб телекомпании, повредив ключевые узлы производства контента. Помещения подверглись значительным разрушениям. Повреждена студия, уничтожена часть съемочной техники и разгромлены рабочие места в редакции", — сообщили представители СМИ.

К счастью, во время этой атаки на столицу никто из сотрудников телеканала не получил травм или ранений. Журналисты отметили, что этот случай стал уже вторым серьезным ударом по офису вещателя. Предыдущий обстрел киевского офиса "5 канала" со стороны российских оккупационных войск произошел ровно год назад — 10 июля 2025 года.

Новини.LIVE сообщали, что после массированного воздушного удара РФ по Киевской области 6 июля начата срочная эвакуация населения из-за риска детонации боеприпасов. В Вишневом уже официально подтверждена гибель трёх гражданских лиц и ранение 14 человек, а в Бориспольском районе пострадал несовершеннолетний юноша.

Между тем в Киеве, который также стал целью комбинированной атаки в тот же день, ситуация остается трагической: по последним данным, число жертв среди горожан возросло до 12 человек. В городе наблюдаются масштабные разрушения жилых домов и других мирных объектов.