Главная Киев Россияне обстреляли Белую Церковь — ударили по многоэтажке

Россияне обстреляли Белую Церковь — ударили по многоэтажке

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:28
Обстрел Белой Церкви 31 декабря 2025 года — какие последствия атаки
Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевской области

В ночь на среду, 31 декабря, россияне атаковали ударными беспилотниками Белую Церковь Киевской области. Получила повреждения многоэтажка.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака БпЛА на Белую Церковь в ночь на 31 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Николая Калашника

Обстрел Белой Церкви ночью 31 декабря

В жилом доме выбило окна и получили повреждения балконы с первого по шестой этажи. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушную тревогу в Белоцерковском районе Киевской области объявили в 00:01. В 00:23 Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали БпЛА курсом на Белую Церковь.

Атака БпЛА на Белую Церковь ночью 31 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 31 декабря прогремели взрывы в Одессе. Город атаковали ударные беспилотники.

Также мы сообщали, что часть Одессы из-за обстрелов осталась без света, воды и тепла. К тому же есть попадание в многоэтажку.

беспилотники Киевская область обстрелы война в Украине Белая Церковь
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
