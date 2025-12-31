Обстрел Белой Церкви 31 декабря 2025 года — какие последствия атаки

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевской области

В ночь на среду, 31 декабря, россияне атаковали ударными беспилотниками Белую Церковь Киевской области. Получила повреждения многоэтажка.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Николая Калашника

Обстрел Белой Церкви ночью 31 декабря

В жилом доме выбило окна и получили повреждения балконы с первого по шестой этажи. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушную тревогу в Белоцерковском районе Киевской области объявили в 00:01. В 00:23 Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали БпЛА курсом на Белую Церковь.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 31 декабря прогремели взрывы в Одессе. Город атаковали ударные беспилотники.

Также мы сообщали, что часть Одессы из-за обстрелов осталась без света, воды и тепла. К тому же есть попадание в многоэтажку.