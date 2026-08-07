Российская агрессия не различает национальности: Сибига о гибели польского волонтера

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига во время прощания с польским волонтером Мареком Русеком-Вольским заявил, что Украина всегда будет помнить его вклад. По его словам, гибель иностранца в очередной раз доказывает, что российская агрессия не знает границ и не делает различий между национальностями.

Об этом Сибига сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Что сказал Сибига

Сибига подчеркнул, что польский волонтер отдал самое ценное — свою жизнь, помогая Украине.

«Польский волонтер отдал самое ценное — жизнь. Это еще одно свидетельство того, насколько жестока российская агрессия. Она не делает различия между национальностями, у нее нет границ», — сказал он.

Глава МИД также отметил, что Украина ежедневно теряет своих граждан, защищая не только себя, но и всю Европу.

По его словам, украинцы хорошо понимают боль утраты и разделяют её с польским народом.

«Мы разделяем эту боль с нашими польскими друзьями. Мы всегда будем помнить господина Марека, который отдал свою жизнь, помогая Украине», — добавил Сибига.

Что сказал посол Польши

Посол Польши в Украине Петр Лукасевич поблагодарил украинские власти за то, что польского волонтера проводили в последний путь с должными почестями.

Он подчеркнул, что украинские военные сегодня защищают не только свое государство, но и Польшу, и другие страны Европы.

«Я хочу выразить благодарность украинским защитникам, которые защищают Украину, но в то же время защищают и нашу часть Европы, в частности Польшу», — отметил дипломат.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига заявил об осложнении процесса получения Украиной ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, из-за роста глобального спроса на средства ПВО Киев активизирует сотрудничество с партнерами для поиска дополнительных решений.

Также Новини.LIVE писали, что Сибига выразил надежду на усиление санкционного давления Европейского Союза на Россию. В частности, Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС будет предусматривать запрет на предоставление морских услуг для РФ.