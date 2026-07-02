Российская атака повредила Киевский зоопарк: ранены рептилии

Разбитое стекло на территории КиевЗоо. Фото: КГГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированная атака российских войск 2 июля по Киеву привела к разрушениям на территории «КиевЗоо». В результате обстрела были ранены крокодилы и черепахи. Работа учреждения была частично ограничена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

В Киеве в зоопарке есть повреждения из-за обстрела

Во время очередного вражеского обстрела Киева 2 июля под удар попал столичный зоопарк.

Выбитое стекло в дверях. Фото: КГГА

В результате воздействия взрывной волны травмы различной степени тяжести получили крокодилы и черепахи. В настоящее время сотрудники «КиевЗоо», обеспечивающие круглосуточный уход за обитателями, оперативно провели все необходимые лечебные и спасательные мероприятия. Благодаря их усилиям удалось избежать гибели диких животных, сейчас все они находятся в безопасных условиях.

Повреждено остекление. Фото: КГГА

Повреждениям подверглась непосредственно инфраструктура зоопарка. Взрывом повреждены здания, где содержатся птицы и приматы, акватерариум, сенохранилище, а также купол зимнего сада вместе с расположенными внутри экзотическими растениями.

Выбитое стекло в куполе. Фото: КГГА

Повреждения зафиксировали и на северной входной группе, из-за чего её работу, как и деятельность местной парковки, пришлось временно приостановить.

Повреждения на куполе. Фото: КГГА

Несмотря на последствия обстрела, зоопарк продолжает принимать посетителей. Попасть на территорию можно через Центральный вход, а вся остальная часть «КиевЗоо» функционирует в обычном режиме.

Новини.LIVE сообщали, что массированный ночной удар РФ по Киеву 2 июля стал самой трагической атакой на столицу, в результате которой число погибших уже возросло до 18 человек. Основной удар враг нанес по Дарницкому району, где полностью уничтожены несколько многоквартирных домов, детская площадка и прилегающая инфраструктура. Там продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому данные о жертвах продолжают обновляться.

В связи с масштабами этой трагедии 3 июля в Киеве официально объявлен Днём траура по погибшим. Власти отмечают, что эта атака стала самой массированной за всё время.