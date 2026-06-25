Сбор на 150 млн и эксклюзивные артисты: чем удивит Atlas Festival 2026

Atlas Festival 2026. Фото: пресс-релиз

Анна Сирык Журналистка

До Atlas Festival остались считанные недели. Организаторы подготовили программу с участием ярких украинских исполнителей и зарубежных звезд, а также заложили основу для благотворительной акции — "Сбор 150%". Вырученные средства будут направлены на проект "Дронопад" фонда "Повернись живим".

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов фестиваля.

На Atlas Festival впервые выступит австралийский дуэт breathe

Организаторы Atlas Festival объявили первого международного артиста в лайнапе этого года. Впервые на сцену одного из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы выйдет австралийский дуэт breathe. Проект из Сиднея, в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер, играет в жанрах downtempo и electronic soul. Их музыка отличается атмосферным звучанием, глубоким суббасом, мягким вокалом и кинематографической эстетикой.

Австралийский дуэт breathe. Фото: пресс-релиз

Это история о солидарности, от которой мурашки по коже. Шон и Эндрю летят в Киев из Сиднея, преодолевая десятки часов в воздухе, пересадки и долгий путь через границы только ради встречи с украинцами, которые нашли в их музыке утешение.

"Мы едем в Украину, потому что некоторые связи должны стать реальными — лицом к лицу, в одной комнате, дыша одним воздухом. Для тех, кто чувствует. Для Украины", — делятся артисты.

breathe. вообще не планировали выступать в 2026 году. Они отказались от туров и шоу, но сделали единственное исключение именно для Украины. За последние годы украинцы стали для них особенными слушателями, ведь они находили их музыку в самые мрачные времена и делились своими историями.

Atlas Festival запустил "Сбор 150%", чтобы поддержать ВСУ

В этом году Atlas Festival вместе с фондом "Повернись живим" продолжает масштабный проект "Дронопад" и запускает "Сбор 150%" — кампанию по сбору средств в поддержку украинских военных.

О новом этапе кампании организаторы напоминают с помощью вирусного ролика, который возвращает зрителей во времена, когда вся страна напевала "Мне уже 20", а Дантес и Олейник были одним из самых популярных поп-дуэтов украинской сцены.

В новом видео создатели переосмысливают знакомые образы бойз-бэнда, перенося их в современную историю о строительстве, собственном жилье и взрослой жизни. С помощью юмора, самоиронии и узнаваемых лиц они напоминают о главной цели кампании — "Сбор 150%".

Организаторы также продолжают раскрывать новые имена в лайн-апе. Недавно фестиваль анонсировал возвращение группы Бумбокс на сцену Atlas Festival. Кроме того, к программе присоединятся KOLA, SadSvit и Кажанна.

В этом году фестиваль пройдет на территории Blockbuster Mall — локации с самым большим сертифицированным укрытием ГСЧС в Украине, что позволяет проводить мероприятие с учетом требований безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, на фестивале выступят ведущие украинские артисты. Среди них — LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, SKYLERR, DREVO и многие другие.

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