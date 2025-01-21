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СБУ задержала экс-чиновников предприятия КГГА

21 января 2025 12:35
Карина Приходько - Редактор
Схемы в департаменте КГГА — СБУ задержала 4 экс-чиновников
Обыски у обвиняемых. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности задержала четырех экс-чиновников коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Киевской городской госадминистрации (КГГА). Они организовали теневые схемы с парковкой в столице.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 января.

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В СБУ сообщили, что речь идет об экс-руководителях коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые работали на этой должности в течение 2018-2023 годов. Как известно, фигуранты "не замечали", что значительная часть парковочных площадок Киева платила отчисления в городской бюджет не за все имеющиеся у них паркоместа, а лишь за часть.

"Таким образом коммунальное предприятие недополучило более 23 млн гривен, которые водители платили за парковку авто. Это подтверждается выводами независимой судебно-экономической экспертизы", — говорится в сообщении.

Обыски у задержанных

В ходе обысков в админзданиях КГГА, Киевтранспарксервиса и в домах фигурантов обнаружены мобильные телефоны, крупные суммы наличности и документация с доказательствами незаконной деятельности.

обыски в КГГА
Обыски в "Киевтранспарксервис". Фото: СБУ
обыски в КГГА
Обыски в КГГА. Фото: СБУ
обыски в КГГА
Обыски в КГГА. Фото: СБУ
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Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Какое наказание ждет фигурантов

Сейчас всем четырем экс-руководителям коммунального предприятия следователи СБУ сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и всего круга причастных к нему лиц.

Напомним, недавно СБУ задержала генералов, которые "провалили" оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году.

Кроме того, подозрение получил экс-командир 155 бригады. Подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.

Также был задержан главный психиатр ВСУ, который за время войны разбогател более чем на один миллион долларов.

СБУ коррупция КГГА бюджет задержание

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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