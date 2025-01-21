Схемы в департаменте КГГА — СБУ задержала 4 экс-чиновников

Обыски у обвиняемых. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала четырех экс-чиновников коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Киевской городской госадминистрации (КГГА). Они организовали теневые схемы с парковкой в столице.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 января.

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Задержание чиновников

В СБУ сообщили, что речь идет об экс-руководителях коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые работали на этой должности в течение 2018-2023 годов. Как известно, фигуранты "не замечали", что значительная часть парковочных площадок Киева платила отчисления в городской бюджет не за все имеющиеся у них паркоместа, а лишь за часть.

"Таким образом коммунальное предприятие недополучило более 23 млн гривен, которые водители платили за парковку авто. Это подтверждается выводами независимой судебно-экономической экспертизы", — говорится в сообщении.

Обыски у задержанных

В ходе обысков в админзданиях КГГА, Киевтранспарксервиса и в домах фигурантов обнаружены мобильные телефоны, крупные суммы наличности и документация с доказательствами незаконной деятельности.

Обыски в "Киевтранспарксервис". Фото: СБУ

Обыски в КГГА. Фото: СБУ

Обыски в КГГА. Фото: СБУ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Какое наказание ждет фигурантов

Сейчас всем четырем экс-руководителям коммунального предприятия следователи СБУ сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и всего круга причастных к нему лиц.

Напомним, недавно СБУ задержала генералов, которые "провалили" оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году.

Кроме того, подозрение получил экс-командир 155 бригады. Подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.

Также был задержан главный психиатр ВСУ, который за время войны разбогател более чем на один миллион долларов.