Взрывы в Киеве 22 марта — подробности от КГВА

Сильные взрывы в Киеве — в КГВА сообщили причину
В Киеве гремят взрывы вечером в субботу, 22 марта. Таким образом украинские военные сбивают российские "шахеды".
Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Взрывы в Киеве 22 марта
"Работает ПВО по вражеским целям! " — отметил Ткаченко.
В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО сбивают "шахеды" на левом берегу Днепра.
Сейчас в Киеве и области продолжается воздушная тревога в связи с атакой ударных беспилотников. В частности, из-за этого "краснеют" и другие регионы.
Напомним, что взрывы также слышали жители Киевской области вечером 22 марта. Кроме того, о взрывах сообщали и в Запорожье. По данным главы местной ОВА, в ряде поселков исчез свет.
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