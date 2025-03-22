Взрывы в Киеве 22 марта — подробности от КГВА

Дым поднимается в результате взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В Киеве гремят взрывы вечером в субботу, 22 марта. Таким образом украинские военные сбивают российские "шахеды".

Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 22 марта

"Работает ПВО по вражеским целям! " — отметил Ткаченко.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО сбивают "шахеды" на левом берегу Днепра.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Сейчас в Киеве и области продолжается воздушная тревога в связи с атакой ударных беспилотников. В частности, из-за этого "краснеют" и другие регионы.

Российская атака на Украину 22 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы также слышали жители Киевской области вечером 22 марта. Кроме того, о взрывах сообщали и в Запорожье. По данным главы местной ОВА, в ряде поселков исчез свет.