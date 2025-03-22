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Сильные взрывы в Киеве — в КГВА сообщили причину

22 марта 2025 21:19
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве 22 марта — подробности от КГВА
Дым поднимается в результате взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Киеве гремят взрывы вечером в субботу, 22 марта. Таким образом украинские военные сбивают российские "шахеды".

Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Взрывы в Киеве 22 марта

"Работает ПВО по вражеским целям! " — отметил Ткаченко.

Сильные взрывы в Киеве — в КГВА сообщили причину - фото 1
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО сбивают "шахеды" на левом берегу Днепра.

Сильные взрывы в Киеве — в КГВА сообщили причину - фото 2
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Сейчас в Киеве и области продолжается воздушная тревога в связи с атакой ударных беспилотников. В частности, из-за этого "краснеют" и другие регионы.

Обстріл Києва 22 березня
Российская атака на Украину 22 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы также слышали жители Киевской области вечером 22 марта. Кроме того, о взрывах сообщали и в Запорожье. По данным главы местной ОВА, в ряде поселков исчез свет.

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