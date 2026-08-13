Списки на случай блэкаута: КГГА готовится к переселению киевлян

Киевлянка греется после обстрела столицы со стороны России. Фото: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Киеве власти готовят альтернативное жилье и формируют базу данных маломобильных горожан на случай длительного отключения электричества и отсутствия отопления из-за российских ударов. Процесс регистрации в этом направлении начался ещё в мае. Чиновники заявляют, что сбор таких данных в районах должен предотвратить хаос, чтобы социальные службы своевременно оказали поддержку тем, кто в этом нуждается.

Об этом говорится в репортаже ТСН.ua, передает Новини.LIVE.

В Киеве планируют эвакуацию жителей на случай критической ситуации с отоплением и обстрелами

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, этот шаг стал прямым следствием критических проблем, возникших еще прошлой зимой, когда из-за последствий обстрелов соцслужбы были вынуждены искать одиноких жителей вручную.

Проблема заключалась в несоответствиях в реестрах, ведь часть людей сменила место жительства или выехала за границу без снятия с учета, другие никогда не получали городских социальных услуг, а базы данных Пенсионного фонда не подчиняются муниципалитету.

С целью заблаговременного выявления всех маломобильных лиц и переселенцев, среди которых есть и многодетные семьи, в подъездах жилых домов расклеивают специальные объявления. В них соседям предлагается сообщать о немощных жильцах, которых специалисты могли пропустить из-за отъезда на лето или закрытых дверей.

Объявление о возможном временном переселении. Фото: ТСН

В списке тех, кто нуждается в первоочередной поддержке, оказались дети с инвалидностью первой и второй групп. Эта категория требует особого подхода, поскольку обычные пункты временного пребывания для них не подходят. По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, в местах, куда планируется перевозка, обязательно должен присутствовать квалифицированный персонал.

"Таких детей нельзя просто взять и, условно говоря, эвакуировать в какой-то центр. В месте, куда перевезут этих детей, должны находиться специалисты — психологи, реабилитологи, диетологи. Элементарный вопрос — питание. Кстати, очень часто это специфическое питание. И прошлой зимой родителям было очень сложно с такими детьми", — пояснила чиновница.

Отдельную группу составляют одинокие пожилые люди и лица, утратившие способность самостоятельно передвигаться. Чиновники отмечают, что наличие официальных опекунов или подписанных договоров содержания не всегда гарантирует реальную заботу.

"Бывали случаи, когда мы просто не могли найти опекунов, а бабушка или дедушка оставались одни в холодной квартире. Проблема в том, что при наличии договора у этой бабушки есть опекун, а на деле оказывается, что это не так, опекуны свои обязанности не выполняли. Поэтому для нас очень важно потенциально оценить количество одиноких, маломобильных граждан, у которых никого нет", — делится подробностями Марина Хонда.

Учитывая масштабы города, в котором проживает около четырёх миллионов человек, среди которых почти 120 тысяч имеют инвалидность, а 15 тысяч из них — дети, у столицы нет единого комплекса для одновременного приёма всех желающих.

"Вспомните прошлую зиму, когда Деснянский район остался полностью без отопления, а, например, в Святошинском оно было. Поэтому возможна взаимопомощь районов друг другу в перевозке и размещении маломобильных людей. Сейчас мы анализируем всю эту информацию конкретно по группам, по подгруппам. Например, многодетные семьи, которые тоже могут нуждаться в помощи", — говорит Марина Хонда.

Как ранее писали Новини.LIVE, народные депутаты предупреждают о критически низком уровне подготовки Киева к отопительному сезону по сравнению с другими регионами. Учитывая совокупность рисков и усиление вражеских ударов по инфраструктуре, жителям столицы рекомендуют готовиться к самым сложным сценариям развития событий.

Для минимизации рисков гражданам рекомендуют заранее позаботиться об альтернативных источниках отопления и запастись дровами.

А соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук пояснил, что существенные разрушения столичных ТЭЦ приведут к тому, что температура в домах киевлян в зимний период может снизиться до +12...+15 °C. Экстренные ремонтные работы позволят лишь частично восстановить выработку тепла, однако на полную стабилизацию ситуации рассчитывать не стоит по ряду причин.