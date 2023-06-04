Тайны киевского ботсада: таких пионов вы еще не видели

Пионы в киевском ботсаду им. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко — излюбленное место отдыха киевлян и гостей города, особенно в теплый сезон. Однако мало кто догадывается, что роскошь киевского ботсада, вызывающая такой восторг у посетителей, — на самом деле лишь небольшая часть его богатств.

Основная "сокровищница" ботсада — это научные коллекции, которые насчитывают десятки тысяч экземпляров растений и в которые обычных посетителей не пускают. В разгар сезона цветения журналисты Новини.LIVE смогли попасть на закрытый участок коллекции пионов, где растут более 700 сортов этих удивительных цветов.

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Цветочный рай

Отдел цветочно-декоративных растений, отделенный от остальной территории ботсада забором-сеткой, представляет собой огромное поле, покрытое цветущими кустами. Это одна из самых больших коллекций Восточной Европы: здесь выращивают уже существующие сорта пионов и выводят новые. Курирует коллекцию знаменитый украинский селекционер, автор книги "Пионы" Василий Горобец, работающий в национальном ботсаду уже 53 года.

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный фонд пионов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Вход на коллекционный участок. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1/12 _ 12

Впрочем, перед тем как попасть в этот цветочный рай, нам вместе с Василием Федоровичем приходится пережидать воздушную тревогу в одном из корпусов ботсада — в коридоре по "правилу двух стен". Это была уже вторая утренняя тревога, не считая ночной атаки, в результате которой в Киеве погибли три человека, включая ребенка.

Василий Горобец у входа на селекционный участок. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пока ПВО делает свою работу, Василий Федорович рассказывает нам о своей. За все время существования Национального ботсада здесь было создано 66 новых сортов пионов, которые сейчас известны во всем мире.

По словам селекционера, прежде всего нужно понимать, что именно ты хочешь получить от нового сорта — форму цветка, цвет лепестков или, например, сверхраннее цветение. Сам процесс создания нового сорта длится годами: пион размножается делением корневищ, и от посадки до полноценного цветения может пройти 4-5 лет. И даже тогда цветок, как выражаются специалисты, "себя не показывает": придется наблюдать за ним еще несколько лет.

Процесс создания нового сорта занимает несколько лет. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"И только после этого мы смотрим: если результат нам понравился, например, формой цветка или цветом, или ранним цветением и так далее, мы это растение выкапываем и делим. Поэтому от начала работы до получения сорта и регистрации авторского свидетельства на него проходит от 15 до 25 лет", — говорит Василий Горобец.

Работники ботсада на участке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

От Китая до Крыма

В Европе пионы в привычной нам садовой форме появились в начале XIX века во Франции. Попали они туда из Китая: императрица Жозефина, жена Наполеона I, получила в подарок от китайского императора саженцы пиона молочноцветкового, растущего на Дальнем Востоке (в народе он и по сей день называется китайским пионом).

Однако сами китайцы начали выводить свои садовые сорта еще в VI веке нашей эры.

"Они использовали пион, в том числе, как лекарственное растение. До сих пор в аптеках продается настойка пиона уклоняющегося (Paeonia anomala) — оно идет как успокаивающее и для улучшения сна, его также используют при онкологических и других заболеваниях. Еще пион использовался как пряности: например, в Хакасии, когда варили баранину или какое-нибудь другое мясо, добавляли корни пиона — у них такой специфический запах», — рассказывает Василий Горобец.

Кандидат биологических наук Василий Горобец ожидает отбоя воздушной тревоги. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Впрочем, дикие виды пионов растут не только в Китае. В природе встречается более 40 видов и разновидностей, и некоторые из них были известны в Европе задолго до того, как китайский император решил сделать подарок французской императрице. В частности, в садах Константинополя еще в середине XVI века выращивали средиземноморский вид Paeonia Peregrina (в переводе с латинского - "пион иностранный").

"У нас в Украине в дикой природе растет два вида пионов. Есть воронец, или степной пион (Paeonia tenuifolia), который встречается в Луганской и Донецкой области. Это такой красный немахровый цветок с рассеченными листьями, как у укропа. Еще до тех сортов, которые попали в Украину из Западной Европы, возле крестьянских домов можно было встретить этот воронец. Люди ездили в Крым за солью или куда-нибудь на заработки, по дороге видели в степи эти растения, выкапывали и привозили домой", — объяснил селекционер.

Воронец (степной пион) в киевском ботсаду. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Второй украинский вид пионов — это так называемый даурский пион. На самом деле он не имеет никакого отношения к дальневосточному региону Даурия, а растет на опушках в Крыму. Свое название даурский пион получил из-за ошибки британского ботаника Генри Чарльза Эндрюса, который в начале XIX века первым описал этот вид.

"Дело в том, что он вместо Taurica, что на латыни означает "таврический", написал Daurica, и получилось "пион даурский". А в ботанической систематике принято, что если вид впервые описали под каким-то названием, то после этого оно уже не меняется" , — рассказал Горобец.

В среднем дикие виды начинают цвести на две недели раньше, чем привезенный из Китая пион молочноцветковый. Поэтому в XIX веке французский селекционер Виктор Лемуан начал скрещивать китайские пионы с дикими европейскими, и в результате возникла очень популярная сейчас группа так называемых травянистых гибридов, которые начинают цвести уже в двадцатых числах мая.

"Жемчужная россыпь": сорт-легенда

После отбоя воздушной тревоги мы наконец-то попадаем на участок, где растет селекционный фонд пионов киевского Национального ботсада. Надо сказать, что обычных посетителей сюда не пускают не потому, что ботсаду жалко показать людям все свои сокровища, а потому, что любой ботанический сад — это, прежде всего, научное учреждение. Его функцией является не только и не столько демонстрация растений широкой публике, а прежде всего сохранение растительных фондов и научная работа с ними.

Василий Федорович Горобец. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Впрочем, поспешим утешить широкую публику: на общедоступных участках можно увидеть большинство лучших сортов пионов, выведенных в киевском ботсаду — включая знаменитую "Жемчужную россыпь" авторства Василия Горобца.

"Жемчужная россыпь" на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Этот сорт, я бы сказал, просто пытки прошел во времена СССР, — вспоминает автор. — Чтобы зарегистрировать его, мы отправляли срезы в Москву самолетом. В Москве сорт получил 9,4 балла из 10, и в госкомиссии написали: "Не отвечает стандартам, низкая оценка экспертной комиссии". А стандартов для таких сортов тогда вообще не было. Три раза мы им эту "Жемчужную россыпь" отправляли, на четвертый раз я уже сам ее повез, и наконец-то приняли — поставили 9,9 баллов. Так что этот сорт, что называется, отмучился так, что и слов не подберешь".

"Жемчужная россыпь". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Василий Горобец возле пионов "Жемчужная россыпь". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1/2 _ 2

Зато уже при независимой Украине "Жемчужная россыпь" получила сразу несколько международных наград — в частности, диплом выставки "Флориада-92" в Нидерландах и серебряную медаль международного конкурса национальных садов "Экспо-93" в немецком Штутгарте.

Сейчас этот сорт, как и другие украинские сорта, можно встретить в любой точке мира — например, во Франции, на популярном среди туристов экспозиционном участке замка Шато-де-Сурш. Этот замок, построенный графами де Монсоро, потомками героев знаменитого романа Дюма, имеет в своей коллекции 36 украинских сортов пионов, выведенных в киевском Национальном ботсаду.

Шато-де-Сурш. Фото: French Heritage Society/Facebook

Война и цветы

При этом Россия до сих пор считает сорта, выведенные в Украине во времена СССР, своими, говорит Василий Федорович.

"Они так до сих пор и пишут: "Сорта отечественной селекции, "Червоний оксамит", авторы - Василий Горобец, Инесса Тиран, СССР". То есть, не Украина, а СССР, и называют его своей отечественной селекцией. И только после получения независимости стали обозначать наши новые сорта как украинские", — рассказывает он.

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сорт "Квазимодо". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Коллекционный участок ботсада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1/8 _ 8

Украинских сортов — и старых, и новых — на участке множество: "Берегиня", "Травневі роси", "Писанка Коломиї", "Казачок", "Стожари", "Фелижанка коралів"… На вопрос, кто придумывает эти поэтические названия для сортов , селекционер отвечает: "Сами и придумываем".

"Вот последние у нас были, в основном, сорта межвидовой гибридизации - я посмотрел и тут же назвал "Дзвони Михайлівського". Еще у нас есть сорт, у которого лепестки вверх торчат. Зашел сотрудник из "тропиков" (отдела тропических растений, — ред.), посмотрел и говорит: "Ирокез". Все, так и назвали - "Ірокез". Есть у меня "Світлана" — в честь моей жены, есть "Светлячок", "Світоч", "Ліхтарики" — такие яркие цветы. Ну и из последних есть "Байрактар", — говорит Василий Горобец.

Василий Горобец в "зеленом офисе" на коллекционном участке со своей книгой о пионах. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Василий Горобец в "зеленом офисе" на коллекционном участке со своей книгой о пионах. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пион "Байрактар" на страницах книги. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1/3 _ 3

К сожалению, "Байрактар", зарегистрированный в 2023 году, сейчас не увидеть: это сорт раннего цветения, и в начале лета он уже отцветает. Зато на одной из грядок гордо цветет огромный мясистый "Геркулес".

"Я его в свое время хотел назвать "Кличко", но потом зарегистрировал как "Геркулеса", — шутит Василий Федорович.

Василий Федорович с "Геркулесом". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Реалии войны не отбили у украинцев страсти к пионам: на общедоступном участке, несмотря на будний день и жару, многолюдно, а саженцы от Национального ботсада пользуются огромным спросом.

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пионы на общедоступном участке "Времена года". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1/8 _ 8

Василий Горобец. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"В прошлом году нам нужно было освободить участок, потому что старые растения надо омолаживать — поделить и высадить, — рассказывает Василий Горобец. - Думаю: "Боже, куда мы эти лишние пионы будем девать?" Отдали в магазин, Таня (старший научный сотрудник отдела цветниково-декоративных растений, кандидат наук Татьяна Щербакова, — ред.) выложила объявление в Facebook — так на следующий день в семь утра уже очередь стояла. Раз пять в магазин так давали — распродали все, ничего не осталось. Одна женщина мне говорит: "Василий Федорович, это какая-то отдушина, что я эти пионы посадила и буду теперь ждать весны".