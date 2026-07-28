Тарифы на коммунальные услуги и проезд: изменения в Киеве с 1 августа

Троллейбус перевозит пассажиров по столице. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

С 1 августа 2026 года в Киеве изменится тариф на проезд в маршрутках, а в общественном транспорте введут новый билет. Тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся без изменений, а тариф на водоснабжение может существенно вырасти.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 августа

С 1 августа в столице не предусмотрено нового повышения стоимости проезда. В городе по-прежнему будут действовать новые тарифы, вступившие в силу 15 июля.

В настоящее время во всем общественном транспорте Киева (автобусах, метро, трамваях, троллейбусах и фуникулере) действует тариф в 30 гривен за одну поездку.

Граждане, регулярно пользующиеся городским пассажирским транспортом, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30 грн за поездку;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поездок – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, стоимость одной поездки по которым составит примерно 23,3–23,6 грн:

46 поездок – 1 088 грн;

62 поездки – 1 463 грн;

92 поездки – 2 156 грн;

124 поездки – 2 888 грн.

Для гостей столицы будут действовать безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

Кроме того, в Киеве с 1 августа появится новый проездной билет на 90 минут за 60 гривен. Он позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок между всеми видами общественного транспорта столицы. В течение этого времени можно без дополнительной оплаты менять вид транспорта: пересаживаться с автобуса на метро, трамвай, троллейбус или фуникулер.

Стоимость проезда в маршрутках Киева с 1 августа

В Киеве с 1 августа проезд в большинстве маршруток подорожает до 25 гривен.

На коротких маршрутах, в частности № 240 и № 241 в Лесном массиве, стоимость проезда пока останется на уровне 20 гривен. В то же время большинство маршрутов будет работать уже по новому тарифу.

Тарифы на водоснабжение в Киеве с 1 августа

В столице новые тарифы на водоснабжение пока не утверждены, но «Киевводоканал» уже представил свои расчеты городским властям. Если их одобрят:

водоснабжение будет стоить 50,69 грн за 1 кубометр вместо нынешних 16,16 грн;

водоотведение — 38,21 грн вместо 14,22 грн.

В таком случае общий тариф вырастет до 88,90 грн за кубометр. Это на 58,52 грн больше, чем сейчас.

Тариф на электроэнергию в Киеве с 1 августа

Для бытовых потребителей с 1 августа тариф на электроэнергию не изменится. Киевляне и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков также будет действовать ночной тариф — 2,16 грн за 1 кВт·ч в период с 23:00 до 07:00.

По состоянию на конец июля правительство не сообщало об изменении тарифа на электроэнергию для населения с 1 августа.

Цены на газ в Киеве с 1 августа

Стоимость природного газа для большинства бытовых потребителей в августе также останется без изменений. Клиенты ГК Нафтогаз Украины, пользующиеся годовым фиксированным предложением, по-прежнему будут платить 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, решение об отсрочке повышения стоимости водоснабжения для киевлян связано с тем, что власти не хотят одновременно увеличивать финансовую нагрузку на жителей столицы.

Также мы писали, что бывшему руководителю коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Убытки для Киева составили более 475 тысяч гривен.