Тищенко избирают меру пресечения

Народный депутат Николай Тищенко в суде. Фото: Новини.LIVE

В Киеве народный депутат Николай Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему избирают меру пресечения.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 25 июня.

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Тищенко прибыл в Печерский суд

Народный депутат Николай Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас он ожидает избрания ему меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.

Прибыв в суд, Тищенко уже успел насмешить представителей СМИ, заявив, что не просит отдельных людей высказывать мнение, а просто делает свою работу: "Как говорят, караван лает..."

"Мне не надо, чтобы меня брали на поруки, потому что я прав. Я выполняю свои депутатские полномочия", — отметил Тищенко.

Народный депутат Николай Тищенко в суде. Фото: Новини.LIVE

Николай Тищенко выступает в суде. Фото: Новини.LIVE

Также Тищенко отметил, что он не собирается составлять мандат, потому что ему его предоставили люди. По его словам, с ОП он не общался, потому что это не входит в его полномочия. Он отметил, что они даже не подписаны друг на друга.

Тищенко дает комментарий журналистам. Фото: Новини.LIVE

Также Тищенко подчеркнул, что верит, что следствие разберется по этому делу. Он добавил, что у полутора лет свой фронт, на котором у него война с колцентрами и ботофермами.

В частности, по его мнению, Днепр сегодня — самый главный центр всех ботоферм Украины, в которых работает более 60 тысяч человек.

Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

Генпрокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.