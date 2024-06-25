Тищенко избирают меру пресечения

Тищенко прибыл в Печерский суд, где ему будут избирать меру пресечения — эксклюзив Новини.LIVE
В Киеве народный депутат Николай Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему избирают меру пресечения.
Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 25 июня.
Тищенко прибыл в Печерский суд
Народный депутат Николай Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас он ожидает избрания ему меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.
Прибыв в суд, Тищенко уже успел насмешить представителей СМИ, заявив, что не просит отдельных людей высказывать мнение, а просто делает свою работу: "Как говорят, караван лает..."
"Мне не надо, чтобы меня брали на поруки, потому что я прав. Я выполняю свои депутатские полномочия", — отметил Тищенко.
Также Тищенко отметил, что он не собирается составлять мандат, потому что ему его предоставили люди. По его словам, с ОП он не общался, потому что это не входит в его полномочия. Он отметил, что они даже не подписаны друг на друга.
Также Тищенко подчеркнул, что верит, что следствие разберется по этому делу. Он добавил, что у полутора лет свой фронт, на котором у него война с колцентрами и ботофермами.
В частности, по его мнению, Днепр сегодня — самый главный центр всех ботоферм Украины, в которых работает более 60 тысяч человек.
Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.
Генпрокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.
Читайте Новини.LIVE!