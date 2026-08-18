Ткаченко присоединился к церемонии перезахоронения Евгения Коновальца
Тимур Ткаченко сообщил, что принял участие в церемонии перезахоронения полковника Евгения Коновальца на его родной земле. В мероприятии также принял участие Президент Украины Владимир Зеленский. По словам Ткаченко, Коновалец стал вдохновителем для нескольких поколений украинцев, которые боролись за независимость, и сегодня остается символом несокрушимости и преданности Украине.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Ткаченко подчеркнул значение личности Евгения Коновальца
Председатель КОВА подчеркнул, что всю свою жизнь полковник посвятил борьбе за украинскую государственность.
Сегодня, отметил Ткаченко, за независимость Украины продолжают бороться военные, защищающие страну на фронте.
Возвращение праха Евгения Коновальца на Родину Ткаченко назвал важной частью сохранения национальной памяти.
По его мнению, такие церемонии помогают формировать традицию увековечения памяти не только современных защитников Украины, но и деятелей, которые боролись за ее свободу много десятилетий назад.
"Герои не умирают!" — подчеркнул Ткаченко.
Как сообщали Новини.LIVE, 13 августа в Украину доставили прах полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрелков и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. На родной земле его встретили с государственными и военными почестями.
Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа в Украине официально перезахоронили останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца. Торжественная церемония состоялась на Национальном военном мемориальном кладбище при участии Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти.
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