Ночной обстрел Киевщины 25 ноября 2025 года — какие последствия атаки

Разрушенный в результате обстрела дом на Киевщине. Фото: ГСЧС Киевской области

Ночью РФ нанесла удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам Киевской области. Есть разрушения. Травмировался ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Киевщины ночью 25 ноября

В Белой Церкви получил повреждения четырехэтажный жилой дом. Спасатели эвакуировали 46 человек из здания и подвального помещения, которое местные жители использовали как укрытие. Еще четыре дома полностью разрушены. Травмировался 14-летний ребенок.

Спасатели возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС Киевской области

Для обогрева людей развернули палатки ГСЧС и Общества Красного Креста. Также на месте работают психологи ГСЧС. На данный момент разбирают конструкции поврежденных жилых домов.

Спасатели разбирают конструкции поврежденных домов. Фото: ГСЧС Киевской области

Напомним, ночью 25 ноября РФ нанесла ракетно-дроновые удары по Киеву. Один человек погиб, а еще семеро — травмировались.

Также мы сообщали, что в результате ночного обстрела Белой Церкви пострадала 14-летняя девочка. Она получила ранение спины.