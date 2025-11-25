Ночной обстрел Киевщины 25 ноября 2025 года — какие последствия атаки

Травмирование ребенка, разрушения — последствия атаки по Киевщине
Ночью РФ нанесла удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам Киевской области. Есть разрушения. Травмировался ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Обстрел Киевщины ночью 25 ноября
В Белой Церкви получил повреждения четырехэтажный жилой дом. Спасатели эвакуировали 46 человек из здания и подвального помещения, которое местные жители использовали как укрытие. Еще четыре дома полностью разрушены. Травмировался 14-летний ребенок.
Для обогрева людей развернули палатки ГСЧС и Общества Красного Креста. Также на месте работают психологи ГСЧС. На данный момент разбирают конструкции поврежденных жилых домов.
Напомним, ночью 25 ноября РФ нанесла ракетно-дроновые удары по Киеву. Один человек погиб, а еще семеро — травмировались.
Также мы сообщали, что в результате ночного обстрела Белой Церкви пострадала 14-летняя девочка. Она получила ранение спины.
