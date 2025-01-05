Что известно о ночной воздушной тревоге на Киевщине и еще в девяти областях поздно вечером 5 января 2025 года

Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность
5 января 2025 23:23
Тревога
Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в воскресенье, 5 января, объявили в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог еще девять'пять областей: Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская, Полтавская и Сумская.
В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
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