Что известно о ночной воздушной тревоге на Киевщине и еще в девяти областях поздно вечером 5 января 2025 года

Тревога

Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в воскресенье, 5 января, объявили в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог еще девять'пять областей: Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская, Полтавская и Сумская.

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

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