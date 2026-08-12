Цены на АЗС в Киеве 12 августа: сколько стоит топливо
Стоимость всех видов топлива в Киеве на популярных сетях АЗС не изменилась по состоянию на 12 августа. Операторы OKKO и UPG удерживают розничные цены на уровне предыдущего дня, поэтому стоимость бензина, дизельного топлива и премиальных марок остается на прежних отметках.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Цены на топливо в Киеве 12 августа
Актуальные цены на АЗС OKKO по состоянию на 12 августа:
- PULLS 100 — 92,90 грн/л
- PULLS 95 — 85,90 грн/л
- А-95 Евро — 82,90 грн/л
- PULLS ДП — 96,90 грн/л
- Дизельное топливо Евро — 93,90 грн/л
Актуальные цены на АЗС UPG по состоянию на 12 августа:
- upg 100 — 88,90 грн/л
- upg 95 — 81,90 грн/л
- А-95 — 79,90 грн/л
- EURO ДП — 90,90 грн/л
Общая ситуация в столичной области накануне, 11 августа, демонстрировала следующие цены среди других операторов рынка.
Также Новини.LIVE писали о том, что столичные чиновники пошли навстречу жителям микрорайона Теремки и согласились изменить план строительства резервной теплотрассы для сохранения местных насаждений. Чтобы найти безопасный для экологии маршрут, городская администрация официально приостановила все подготовительные работы на ближайшие 14 дней.
А в водоемах Борщаговской общины зафиксировали серьезную экологическую катастрофу, о чем публично заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. По первым оценкам специалистов, в трёх местных озёрах массово погибло примерно три тонны рыбы.
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