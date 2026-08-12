Цены на АЗС в Киеве 12 августа: сколько стоит топливо

Стенд с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Стоимость всех видов топлива в Киеве на популярных сетях АЗС не изменилась по состоянию на 12 августа. Операторы OKKO и UPG удерживают розничные цены на уровне предыдущего дня, поэтому стоимость бензина, дизельного топлива и премиальных марок остается на прежних отметках.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Цены на топливо в Киеве 12 августа

Актуальные цены на АЗС OKKO по состоянию на 12 августа:

PULLS 100 — 92,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

А-95 Евро — 82,90 грн/л

PULLS ДП — 96,90 грн/л

Дизельное топливо Евро — 93,90 грн/л

Цены на АЗС в Киеве 12 августа. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Актуальные цены на АЗС UPG по состоянию на 12 августа:

upg 100 — 88,90 грн/л

upg 95 — 81,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

EURO ДП — 90,90 грн/л

Цены на АЗС в Киеве 12 августа. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Общая ситуация в столичной области накануне, 11 августа, демонстрировала следующие цены среди других операторов рынка.

Стоимость топлива на АЗС в Киеве по состоянию на 11 августа. Фото: Минфин

Также Новини.LIVE писали о том, что столичные чиновники пошли навстречу жителям микрорайона Теремки и согласились изменить план строительства резервной теплотрассы для сохранения местных насаждений. Чтобы найти безопасный для экологии маршрут, городская администрация официально приостановила все подготовительные работы на ближайшие 14 дней.

А в водоемах Борщаговской общины зафиксировали серьезную экологическую катастрофу, о чем публично заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. По первым оценкам специалистов, в трёх местных озёрах массово погибло примерно три тонны рыбы.