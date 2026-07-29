Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель

Цены на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

На столичных АЗС зафиксирована очередная волна значительного роста цен на все основные виды автомобильного топлива. На данный момент, 29 июля, средние цены на популярные марки бензина и дизельного топлива на киевских автозаправочных станциях достигли новых рекордных показателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию собственной корреспондентки Дианы Шликовой.

Новая стоимость бензина и дизельного топлива

На сегодняшний день обычное дизельное топливо на столичных заправках продается по цене от 89 до 91 гривны за литр. При этом стоимость улучшенного премиального дизельного топлива у некоторых топливных операторов уже колеблется в пределах от 92 до 93 гривен.

Цены на АЗС Окко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Популярный среди автовладельцев бензин марки А-95 сейчас продается в среднем по 80–84 гривны за литр. За более качественный премиальный аналог А-95 водителям теперь приходится платить от 83 до 86 гривен.

Подорожание автомобильного газа

Тенденция к существенному повышению розничных цен коснулась также и сегмента сжиженного «голубого» топлива для автомобилей. Автомобильный газ тоже продемонстрировал стремительный рост и сейчас стоит на заправках около 42 гривен за литр.

Цены на АЗС Socar в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Эксперты связывают этот затянувшийся хаос на отечественных АЗС с общей нестабильностью на международных биржах. В настоящее время водители в столичном регионе вынуждены серьезно пересматривать свои ежедневные расходы на транспорт из-за постоянного обновления ценников в сторону увеличения.

Как ранее писали Новини.LIVE, аномальные скачки стоимости топлива в Украине напрямую связаны с глобальной нестабильностью и военными кризисами в других уголках планеты. Экономический аналитик Алексей Кущ отмечал, что цена нефти Brent на мировых биржах полностью зависит от масштабов военной эскалации и интенсивности обстрелов танкеров йеменскими хуситами.

Также мы писали, что, по словам эксперта топливного рынка и директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, из-за дефицита традиционных маршрутов поставок цена на бензин в Украине может вырасти до 150 гривен за литр.