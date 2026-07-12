Цифровая оборона: Буданов поздравил выпускников-киберспециалистов КПИ

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил выпускников Института специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского во время вручения дипломов. По его словам, впереди у них служба в Госспецсвязи и других государственных военных и специальных органах.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в воскресенье, 12 июля, передает Новини.LIVE.

Выпускники-киберспециалисты КПИ

Буданов подчеркнул, что Украина ведет самую технологичную войну в истории человечества. Сейчас противник атакует не только на линии фронта, но и пытается подорвать цифровые системы. По словам руководителя ОП, сегодня кибербойцы с ноутбуками выполняют не менее важные задачи по обороне страны, чем военные с автоматами в окопах.

Буданов на церемонии вручения дипломов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов и выпускница. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Эти младшие лейтенанты — специалисты по кибербезопасности, компьютерным наукам и электронным коммуникациям. Они будут обеспечивать надежную специальную связь и защищать государственные информационные системы. Обучение по стандартам НАТО и уникальная модель института дали им все необходимое, чтобы гарантировать технологический суверенитет Украины в киберпространстве", — сказал Буданов во время вручения дипломов.

Вручение дипломов выпускникам Института специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Он поблагодарил их за выбор защищать государство.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Буданов обратился к украинцам по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что почти тысячу лет эта святыня остается ключевым духовным символом страны, отражает ее исторический путь и поддерживает украинскую государственность.

Ранее Буданов заявил, что уже в этом году есть шансы на завершение активной фазы боевых действий. В то же время он подчеркнул, что никакие уступки в отношении территорий для Украины неприемлемы.