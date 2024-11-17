Обстрел Киева 17 ноября 2024 года - Россия запустила ракеты

В Киеве были слышны мощные взрывы на фоне пусков ракет РФ
Взрывы раздаются прямо сейчас в Киеве, утром 17 ноября. Россия осуществляет масштабный ракетный обстрел, которого не было более двух месяцев.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.
Взрывы в Киеве на фоне ракетной атаки РФ 17 ноября
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 06:28 Сергей Попко, начальник КГВА.
Перед этим, в 06:25, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Киев летит крылатая ракета. Более того, вражеские ракеты летят и на другие города Украины.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:32, сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей нашей страны.
Напомним, что в ночь на 17 ноября Россия подняла в небо до 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, позже количество самолетов увеличилось.
Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, примерно в 05:42, противник совершил пуск ракет. В морских силах ВСУ подтвердили фиксацию четырех ракетоносителей, а их общий залп составил 24 ракеты "Калибр".
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