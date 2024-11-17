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В Киеве были слышны мощные взрывы на фоне пусков ракет РФ

17 ноября 2024 06:36
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Киева 17 ноября 2024 года - Россия запустила ракеты
Взрыв от дроновой атаки. Фото архивное: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы раздаются прямо сейчас в Киеве, утром 17 ноября. Россия осуществляет масштабный ракетный обстрел, которого не было более двух месяцев.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 06:28 Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим, в 06:25, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Киев летит крылатая ракета. Более того, вражеские ракеты летят и на другие города Украины.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:32, сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей нашей страны.

В Киеве были слышны мощные взрывы на фоне пусков ракет РФ - фото 1
Карта воздушных тревог Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 17 ноября Россия подняла в небо до 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, позже количество самолетов увеличилось.

Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, примерно в 05:42, противник совершил пуск ракет. В морских силах ВСУ подтвердили фиксацию четырех ракетоносителей, а их общий залп составил 24 ракеты "Калибр".

Киев взрыв обстрелы ракета Россия калибры

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