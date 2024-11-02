Взрывы в Киеве 2 ноября 2024 года

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, утром 2 ноября. Россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами, поэтому по вражеским целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Читайте также:

Взрывы в Киеве 2 ноября

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 04:57 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:00 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 2 ноября, в Киеве тоже раздались взрывы во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".

Также мы писали, что минувшей ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу, и она тоже была связана с вражескими беспилотниками.