Взрывы в Киеве 29 октября 2024 года

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 29 октября. Силы ПВО работают по дронам россиян, которые пытаются атаковать столицу.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Взрывы в Киеве 29 октября

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 04:31 Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в 04:20 в столице прозвучал сигнал тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:33 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, тревога объявлена в трех областях, а также продолжается в двух оккупированных регионах.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что во время нынешней атаки в Киеве уже второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

Также мы сообщали, что россияне более часа назад снова ударили КАБом по Харькову. В результате атаки разрушены дома и есть погибшие.