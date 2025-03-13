Взрывы в Киеве 13 марта

В Киеве слышны взрывы — враг атакует столицу
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 13 марта. Причиной этого являются силы ПВО, которые сбивают вражеские беспилотники.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 13 марта
"В столице слышны взрывы — работает ПВО", — говорится в сообщении в 00:09.
Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию о работе ПВО. Кроме того, Виталий Кличко тоже об этом проинформировал и отметил, что внимательными были в Подольском районе и Виноградаре.
Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что над городом зафиксирован вражеский беспилотник.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что перед объявлением тревоги в столице, в городе прогремела серия взрывов. Причина этого неизвестна. В частности, пользователи соцсетей утверждали о падении метеорита, однако официальной информации об этом не было.
Также мы писали, что вечером, 12 марта, мощные звуки взрывов раздались в Сумах. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.
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