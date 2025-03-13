Взрывы в Киеве 13 марта

Ночная работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 13 марта. Причиной этого являются силы ПВО, которые сбивают вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 13 марта

"В столице слышны взрывы — работает ПВО", — говорится в сообщении в 00:09.

Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию о работе ПВО. Кроме того, Виталий Кличко тоже об этом проинформировал и отметил, что внимательными были в Подольском районе и Виноградаре.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что над городом зафиксирован вражеский беспилотник.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что перед объявлением тревоги в столице, в городе прогремела серия взрывов. Причина этого неизвестна. В частности, пользователи соцсетей утверждали о падении метеорита, однако официальной информации об этом не было.

Также мы писали, что вечером, 12 марта, мощные звуки взрывов раздались в Сумах. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.