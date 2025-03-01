Вечерние взрывы в Киеве 1 марта 2025 года — что известно

В Киеве раздаются взрывы — подробности от мэра
Взрывы прогремели в Киеве сейчас, поздно вечером в субботу, 1 марта. В столице Украины продолжается воздушная тревога.
Городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Что известно о взрывах в Киеве поздно вечером 1 марта
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:52. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали, что в направлении Киевщины летят БпЛА в центральной и северной частях Черкасской области.
"В столице на Оболони работают силы ПВО. БпЛА курсом на центр города. Находитесь в укрытиях!" — написал в 23:07 городской голова Киева Виталий Кличко.
Где еще объявили воздушную тревогу вечером 1 марта
По состоянию на 23:08 воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в 13 областях: Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской.
Напомним, вечером 1 марта россияне атаковали баллистической ракетой Одессу. В результате обстрела есть повреждения припортовой инфраструктуры, получили ранения два работника порта.
Также мы сообщали, что вечером 1 марта РФ нанесла дроновой удар по Сумской области. Получили повреждения дома и объекты критической инфраструктуры.
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