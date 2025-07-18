В Киеве раздаются взрывы 18 июля - что известно

В Киеве раздаются взрывы — что известно
В пятницу, 18 июля, в Киеве прогремели взрывы. В столице работает ПВО.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве
"Вблизи столицы работает ПВО", — написал Кличко.
Он подчеркнул, что до отбоя надо оставаться в укрытиях.
Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что на город направляются вражеские дроны.
"Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко!" — добавил он.
Воздушные Силы ВСУ также предупреждали об атаке дронов на Киев.
"Внимание! г.Киев! Вражеские БпЛА к вам с северо-востока!" — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Днепре прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город и область с помощью баллистического вооружения.
В Сумах также прогремел мощный взрыв посреди дня.
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