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В Киеве раздаются взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 21:35
В Киеве раздаются взрывы 18 июля - что известно
Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В пятницу, 18 июля, в Киеве прогремели взрывы. В столице работает ПВО.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

"Вблизи столицы работает ПВО", — написал Кличко.

Он подчеркнул, что до отбоя надо оставаться в укрытиях.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что на город направляются вражеские дроны.

"Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко!" — добавил он.

В Киеве раздаются взрывы — что известно - фото 2
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Воздушные Силы ВСУ также предупреждали об атаке дронов на Киев.

"Внимание! г.Киев! Вражеские БпЛА к вам с северо-востока!" — говорится в сообщении.

В Киеве раздаются взрывы — что известно - фото 3
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня в Днепре прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город и область с помощью баллистического вооружения.

В Сумах также прогремел мощный взрыв посреди дня.

Киев взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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