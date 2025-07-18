Обстрел Киева 18 июля — часть дрона упала на крышу дома

В Киеве на фоне атаки РФ часть дрона упала на дом
Россияне поздно вечером в пятницу, 18 июля, атакуют Киев дронами. В результате обстрела часть одного из них упала на крышу жилого дома.
Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Последствия атаки РФ по Киеву вечером 18 июля
"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БпЛА. Предварительно без пожара и пострадавших", — пишет Ткаченко.
Кроме того, он призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.
Напомним, что менее двух часов назад в Киеве были слышны звуки взрывов, которые периодически продолжаются. Мэр столицы Виталий Кличко информировал, что в городе на фоне атаки дронов работает ПВО.
Также мы писали, что мощные взрывы этим вечером прогремели в Днепре. Россияне атаковали город баллистикой.
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