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Главная Киев В Киеве на фоне атаки РФ часть дрона упала на дом

В Киеве на фоне атаки РФ часть дрона упала на дом

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 23:08
Обстрел Киева 18 июля — часть дрона упала на крышу дома
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Россияне поздно вечером в пятницу, 18 июля, атакуют Киев дронами. В результате обстрела часть одного из них упала на крышу жилого дома.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БпЛА. Предварительно без пожара и пострадавших", — пишет Ткаченко.

Кроме того, он призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.

Напомним, что менее двух часов назад в Киеве были слышны звуки взрывов, которые периодически продолжаются. Мэр столицы Виталий Кличко информировал, что в городе на фоне атаки дронов работает ПВО.

Также мы писали, что мощные взрывы этим вечером прогремели в Днепре. Россияне атаковали город баллистикой.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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