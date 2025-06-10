Обстрел Киева 10 июня - в Деснянском районе упал дрон

Сбитый беспилотник. Иллюстративное фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 10 июня россияне атакуют Киев дронами. По предварительным данным, в одном из районов фиксируется падение БпЛА.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Предварительно, в Деснянском районе столицы упал дрон. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении в 02:06.

Напомним, что россияне массированно атакуют столицу дронами. Также военные предупредили об угрозе фиксации ракет. На фоне этого в Киеве раздается сейчас много взрывов.

Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Одессе. Город тоже атаковали вражеские дроны.