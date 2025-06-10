Обстрел Киева 10 июня - в Деснянском районе упал дрон

В Киеве на фоне атаки РФ упал дрон — что известно
Сбитый беспилотник. Иллюстративное фото: Командование ВС ВСУ
В ночь на 10 июня россияне атакуют Киев дронами. По предварительным данным, в одном из районов фиксируется падение БпЛА.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
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"Предварительно, в Деснянском районе столицы упал дрон. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении в 02:06.
Напомним, что россияне массированно атакуют столицу дронами. Также военные предупредили об угрозе фиксации ракет. На фоне этого в Киеве раздается сейчас много взрывов.
Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Одессе. Город тоже атаковали вражеские дроны.
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