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Главная Киев В Киеве на фоне атаки РФ упал дрон — что известно

В Киеве на фоне атаки РФ упал дрон — что известно

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Дата публикации 10 июня 2025 02:11
Обстрел Киева 10 июня - в Деснянском районе упал дрон
Сбитый беспилотник. Иллюстративное фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 10 июня россияне атакуют Киев дронами. По предварительным данным, в одном из районов фиксируется падение БпЛА. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Предварительно, в Деснянском районе столицы упал дрон. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении в 02:06.

Напомним, что россияне массированно атакуют столицу дронами. Также военные предупредили об угрозе фиксации ракет. На фоне этого в Киеве раздается сейчас много взрывов.

Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Одессе. Город тоже атаковали вражеские дроны.

Виталий Кличко Киев обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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