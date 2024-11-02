Воздушная тревога в Киеве 2 ноября 2024 года

Российский дрон в небе. Фото: из открытых источников

Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, 2 ноября, почти в 5 утра. Ее причиной стали вражеские БпЛА, которые летят на Киев.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Читайте также:

Тревога в Киеве 2 ноября

"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 04:54.

Через несколько минут в Киевской городской военной администрации предупредили, что в столице работают силы ПВО. Поэтому людей призывали быть в укрытиях.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области зафиксированы БпЛА. По вражеским целям в регионе тоже работают ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04.59 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областях. В то же время темно-красным цветом много месяцев отмечены Луганская область и оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в пятницу, 1 ноября, российский беспилотник попал по многоэтажке в Сумах. В результате атаки есть разрушения и раненые.

Также мы писали, что в этот вечер взрывы прогремели в Одессе во время воздушной тревоги. Область атаковали разведывательные БпЛА.