Воздушная тревога в Киеве 2 ноября 2024 года

В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, 2 ноября, почти в 5 утра. Ее причиной стали вражеские БпЛА, которые летят на Киев.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Тревога в Киеве 2 ноября
"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 04:54.
Через несколько минут в Киевской городской военной администрации предупредили, что в столице работают силы ПВО. Поэтому людей призывали быть в укрытиях.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал Сергей Попко, начальник КГВА.
Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области зафиксированы БпЛА. По вражеским целям в регионе тоже работают ПВО.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04.59 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областях. В то же время темно-красным цветом много месяцев отмечены Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, что в пятницу, 1 ноября, российский беспилотник попал по многоэтажке в Сумах. В результате атаки есть разрушения и раненые.
Также мы писали, что в этот вечер взрывы прогремели в Одессе во время воздушной тревоги. Область атаковали разведывательные БпЛА.
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