Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь с 7 на 8 декабря. Причиной сигнала стали дроны россиян.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Киеве 7 декабря ночью

Сигнал воздушной тревоги в столице был объявлен в 23:57. Параллельно военные предупредили украинцев, что в направлении Киева с юга летит ударный дрон россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:03 карта воздушных тревог в Украине выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад сигнал тревоги раздался в Киевской области. Ее причина, как обычно, донова. Стали беспилотники.

Также мы сообщали, что в ночь на 7 октября в Киеве и ряде областей тоже объявили тревогу. Тогда в направлении Киева также военные фиксировали дроны.