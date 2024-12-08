В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь с 7 на 8 декабря. Причиной сигнала стали дроны россиян.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Киеве 7 декабря ночью
Сигнал воздушной тревоги в столице был объявлен в 23:57. Параллельно военные предупредили украинцев, что в направлении Киева с юга летит ударный дрон россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:03 карта воздушных тревог в Украине выглядит так.
Напомним, что около часа назад сигнал тревоги раздался в Киевской области. Ее причина, как обычно, донова. Стали беспилотники.
Также мы сообщали, что в ночь на 7 октября в Киеве и ряде областей тоже объявили тревогу. Тогда в направлении Киева также военные фиксировали дроны.
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