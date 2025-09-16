Из-за атаки вражеских дронов-камикадзе в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу — какая опасность
В столице Украины звучит воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.
Об этом информирует КГВА.
Что грозит столице
Согласно сообщениям мониторинговых ресурсов, на Киев надвигаются вражеские дроны-камикадзе.
Также мэр города Кличко сообщил, что в Киеве сейчас работают системы ПВО.
Воздушные тревоги в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 01:54 воздушная опасность зафиксирована в Киеве и области, а также в соседней Житомирской области. Еще под угрозой остается Днепропетровщина, а на Харьковщине постоянная опасность артиллерийских обстрелов вблизи с границей оккупантов РФ.
Напомним, российские оккупанты вчера вечером атаковали Запорожье. В результате погиб человек и еще семеро жителей города ранены.
Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.
