Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу — какая опасность

В Киеве объявили воздушную тревогу — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 01:07
Из-за атаки вражеских дронов-камикадзе в Киеве объявили воздушную тревогу
Системы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины звучит воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом информирует КГВА.

Читайте также:

Что грозит столице

У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщениям мониторинговых ресурсов, на Киев надвигаются вражеские дроны-камикадзе.

Также мэр города Кличко сообщил, что в Киеве сейчас работают системы ПВО.

Воздушные тревоги в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу — какая опасность - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 01:54 воздушная опасность зафиксирована в Киеве и области, а также в соседней Житомирской области. Еще под угрозой остается Днепропетровщина, а на Харьковщине постоянная опасность артиллерийских обстрелов вблизи с границей оккупантов РФ.

Напомним, российские оккупанты вчера вечером атаковали Запорожье. В результате погиб человек и еще семеро жителей города ранены.

Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.

Киев ПВО воздушная тревога дроны война в Украине Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
